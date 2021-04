DNB: helft Nederlanders ziet digitale euro wel zitten

donderdag 22 april 2021 , 8:17

Bron: wikicommons/www.vpsi.org

AMSTERDAM (ANP) - Ruwweg de helft van de Nederlanders zou best een betaalrekening voor digitale euro’s willen openen bij de centrale bank. Dat constateert De Nederlandsche Bank (DNB) op basis van eigen onderzoek. Wat mensen dan vooral aanspreekt is dat een centrale bank anders dan een normale bank niet uit is op het maken van winst. Ook vinden ze het belangrijk dat de kans op diefstal en fraude van hun tegoeden tot een minimum wordt beperkt.

Aanleiding voor de studie is een verkenningstraject dat DNB met andere centrale banken in Europa doorloopt. De eurozone zou over vier jaar zomaar de beschikking kunnen hebben over een eigen digitale munt, zei president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB) onlangs.

Daarmee zouden we dan dezelfde betalingen kunnen doen als we nu doen met bijvoorbeeld een pinpas. Maar in de nieuwe situatie zou er bij de betaling geen rol meer weggelegd zijn voor normale, commerciële banken. In plaats daarvan gaat de transactie direct via de centrale bank.

Voor het Nederlandse onderzoek zijn enkele duizenden mensen ondervraagd. Er werd gekeken naar hun tevredenheid over het huidige betalingsverkeer en hun interesse in een mogelijke digitale euro. Volgens DNB blijkt dat het idee "potentie" heeft, ondanks het feit dat burgers al heel tevreden zijn over hoe zij nu hun betalingen doen.

Relatief veel mannen, jongeren, hoogopgeleiden en stedelingen zien wel wat in een betaalrekening voor digitale euro's. Maar er is ook nog een grote groep, circa de helft van de mensen, die nog niet bekend is met de term digitaal centralebankgeld. En van de mensen die er wel van hebben gehoord, geven de meesten aan niet precies te weten wat hiermee wordt bedoeld.

De ECB kondigde ruim een jaar geleden aan samen met een aantal andere centrale banken de mogelijkheden te bestuderen om eigen cryptomunten op te zetten. Een speciaal onderzoeksteam wil onder andere weten in wat voor situaties cryptomunten een voordeel opleveren. Het idee van een nieuwe digitale euro is nadrukkelijk niet bedoeld om contant geld te vervangen. Cash moet sowieso beschikbaar blijven. DNB zal de komende tijd met regelmaat onderzoek naar de digitale euro blijven doen.

Terug naar boven