Vandaag begint de digitale klimaattop georganiseerd door de VS

donderdag 22 april 2021 , 10:39

Bron: Flickr / jlhervàs / CC BY 2.0

WASHINGTON (ANP) - Tientallen wereldleiders geven donderdag en vrijdag acte de présence op een digitale klimaattop die de regering van de Amerikaanse president Joe Biden organiseert op Earth Day. Onder meer zijn Russische en Chinese ambtgenoten houden een toespraak.

De leiders van veertig landen zijn uitgenodigd, van bijvoorbeeld Japan, India, Frankrijk, Brazilië, Saudi-Arabië, Mexico, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Ook de voorzitters van de Europese Commissie en de Europese Raad staan op de lijst van genodigden. Demissionair premier Mark Rutte niet.

De VS en andere aanwezigen presenteren op de top plannen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen en schone energie te stimuleren. Washington ziet de bijeenkomst als een belangrijke mijlpaal in aanloop naar de VN-klimaatconferentie in Glasgow in november. Doel is de temperatuurstijging op aarde onder de 1,5 graad te houden.

Terug naar boven