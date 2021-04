'EU ziet af van optie op extra vaccins Janssen en AstraZeneca'

woensdag 21 april 2021 , 17:21

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie ziet af van de extra 300 miljoen coronavaccins van Janssen en AstraZeneca waarop zij aanspraak kon maken. De opties in de contracten met beide vaccinmakers worden niet gelicht, zegt een hooggeplaatste EU-bron tegen persbureau Reuters.

De verstandhouding van de EU met AstraZeneca is verzuurd omdat de farmaceut al maanden veel minder vaccins levert dan afgesproken. Bovendien zijn er zorgen over de veiligheid van beide vaccins, die op een vergelijkbare manier werken. Zowel bij dat van AstraZeneca als dat van Janssen lijken heel soms gevaarlijke bloedstollingsproblemen te kunnen optreden.

De Europese Commissie maakte vorige week al duidelijk dat ze de voorkeur geeft aan vaccins met een ander procedé, zoals die van Pfizer/BioNTech en van Moderna. Ze onderhandelt met die eerste fabrikant over een grote nieuwe bestelling. Daarmee wil Brussel zo nodig een extra opfrisprik kunnen geven en nieuwe virusvarianten kunnen bestrijden.

Het is niet uitgesloten dat de EU daarvoor ook weer een beroep doet op Janssen en AstraZeneca, zegt de ingewijde tegen Reuters. Maar het is in ieder geval "niet nodig om de opties te lichten" in de lopende contracten.

Bij Janssen heeft de EU 200 miljoen doses besteld, met een optie op nog eens zoveel. Van AstraZeneca heeft zij er 300 miljoen gekocht, met een optie van 100 miljoen.

De commissie wil niet bevestigen dat zij van de opties afziet. "We houden de mogelijkheden open", zegt een woordvoerder. Een besluit kan volgens hem, zolang het contract loopt, op ieder gewenst moment vallen.

