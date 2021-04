Europese Commissie stelt regels voor groene investeringen voor

woensdag 21 april 2021 , 13:20

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie stelt nieuwe regels voor waarmee projecten en activiteiten in talrijke sectoren worden gerangschikt op hun duurzaamheid. De wetgeving bepaalt welke soorten energiegebruik bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen en verzekert investeerders dat ze hun geld in groene projecten steken. De vraag of aardgas en kernenergie als duurzame energievormen moeten worden beschouwd, laat Brussel tot later dit jaar onbeantwoord.

In het voorstel heeft het dagelijks EU-bestuur gedetailleerde definities en een indeling opgenomen van wat 'groen' is, bijvoorbeeld bij de productie van batterijen, staal of milieuvriendelijke bouwmaterialen, in de bosbouw of auto-industrie. De regels daarvoor zijn nu nog vaag, zodat beleggers soms ongewild meedoen aan het 'groenwassen' van investeringen die niet zo groen zijn als ze lijken. De commissie breidt tegelijk ook de verplichting voor bedrijven uit om over hun duurzaamheidsbeleid te rapporteren.

De wetgeving is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten, stelt het dagelijks EU-bestuur, en die kunnen met de tijd veranderen. Nu al is niet iedereen het eens over welke energievormen groen zijn. Frankrijk vindt dat kernenergie dat stempel moet krijgen en Polen stelt dat gascentrales die in de plaats komen van nog vervuilender kolencentrales er ook voor in aanmerking moeten komen. De commissie laat zich nog adviseren over deze kwesties. Een besluit hierover komt later dit jaar.

