EU is het eens over 55 procent minder CO2-uitstoot in 2030

BRUSSEL (ANP/DPA/AFP) - Afgevaardigden van de 27 landen van de Europese Unie hebben een akkoord gesloten over het opschroeven van de klimaatdoelstellingen. De doelstelling om in 2030 40 procent minder CO2-uitstoot te hebben ten opzichte van 1990 is verhoogd naar 55 procent.

Dat hebben onderhandelaars van de lidstaten, het Europees Parlement en de Europese Commissie met elkaar afgesproken na maanden van vruchteloze onderhandelingen achter gesloten deuren.

"Dit is een mijlpaal voor de EU en een sterk signaal aan de wereld. Onze betrokkenheid bij #klimaatneutraleEU zal ons beleid de komende 30 jaar bepalen. Positief nieuws om te delen vlak voor #Earthday", meldt Eurocommissaris en vicevoorzitter Frans Timmermans, die verantwoordelijk is voor het klimaatbeleid op Twitter.

Het akkoord moet nog formeel worden goedgekeurd door de regeringen en parlementen van de EU-landen.

