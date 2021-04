EU is het eens over 55 procent minder CO2-uitstoot in 2030

woensdag 21 april 2021 , 10:29

gewijzigd

BRUSSEL (ANP/DPA/AFP) - De onderhandelaars van de lidstaten, het Europees Parlement en de Europese Commissie werden het woensdagochtend heel vroeg eens na maanden van moeizame onderhandelingen achter gesloten deuren. Het parlement hamerde erop de lat op 60 procent te leggen, maar daar wilden de lidstaten niet aan. Ook hielden die vol dat het doel voor de unie als geheel moest gelden, en niet voor de landen afzonderlijk. Voorlopers kunnen daardoor compenseren voor achterblijvers.

Hoe het nieuwe doel om klimaatverandering tegen te gaan gehaald moet worden, wordt de komende tijd uitgewerkt. Europarlementariërs vrezen dat landen zich er makkelijk van afmaken door bijvoorbeeld in te zetten op het afvangen van CO2 en door de opname door bossen mee te tellen. Daarom hebben ze afgesproken dat het terugdringen van de uitstoot voorrang moet krijgen.

Verder gaat een onafhankelijke adviesraad van wetenschappers in de gaten houden of de EU op koers ligt. Ook komt er een 'broeikasgasbudget', dat aangeeft hoeveel CO2 de unie nog kan uitstoten zonder dat het doel uit zicht raakt. Dat moet bijvoorbeeld voorkomen dat de EU-landen niet gestaag minderen, maar pas met de eindstreep in zicht op de rem gaan staan en tot die tijd onbekommerd op de oude voet doorgaan.

"Dit is een mijlpaal voor de EU en een sterk signaal aan de wereld. Onze betrokkenheid bij #klimaatneutraleEU zal ons beleid de komende 30 jaar bepalen. Positief nieuws om te delen vlak voor #Earthday", twitterde Eurocommissaris en vicevoorzitter Frans Timmermans, die verantwoordelijk is voor het klimaatbeleid.

Het akkoord moet nog officieel worden goedgekeurd door de regeringen en parlementen van de EU-landen.

