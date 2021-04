EU stuurt 651.000 Covid-19-vaccins naar Balkanlanden

dinsdag 20 april 2021 , 10:34

BRUSSEL/WENEN (ANP/DPA) - De Europese Unie stuurt 651.000 doses van het Covid-19-vaccin van farmaceut Pfizer/BioNTech naar zes Balkanlanden. Albanië, Bosnië-Herzegovina en Noord-Macedonië, landen waar nog maar weinig bewoners zijn ingeënt, krijgen samen 500.000 vaccins. De rest wordt verdeeld onder Kosovo, Montenegro en Servië, heeft de Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken Alexander Schallenberg bekendgemaakt.

De vaccins komen uit een voorraad die de EU al gereserveerd had voor de burenhulp en heeft geen gevolgen voor de vaccinatiecampagnes in de 27 EU-landen, aldus Schallenberg. Oostenrijk coördineert de distributie. De prikken zijn vooral bedoeld voor personeel in de gezondheidszorg. "We zijn traditioneel nauw verbonden met deze regio," zei de minister op de Oostenrijkse radio. "Het is duidelijk dat vaccinatiehulp voor de westelijke Balkan ook in het belang is van Oostenrijk en de hele EU."

Montenegro, Albanië, Servië en de republiek Noord-Macedonië zijn kandidaat-lidstaten voor de EU. In Servië is de nood het minst hoog. Het land heeft al op grote schaal Russische en Chinese prikken gezet, waardoor een kwart van de bevolking minstens een keer is gevaccineerd.

