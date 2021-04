Digitaal burgerplatform voor Conferentie voor de Toekomst van Europa gelanceerd

maandag 19 april 2021 , 15:11

DEN HAAG (PDC) - Het bestuur van de Conferentie over de Toekomst van Europa heeft vandaag een meertalig digitaal burgerplatform gelanceerd. Hierop worden EU burgers uitgenodigd om hun inzichten te delen en de discussie aan te gaan over de toekomst van Europa.

Het platform is beschikbaar in 24 talen waardoor burgers uit de hele EU hun ervaringen en gedachten kunnen delen via online fora en evenementen. Het maakt een belangrijk onderdeel uit van de Conferentie over de Toekomst van Europa. De Conferentie is bedoeld om inzicht te krijgen aangaande de richtingen waarin de EU zich in de toekomst moet gaan ontwikkelen.

Het initiatief is georganiseerd rondom een aantal kernonderwerpen zoals klimaatverandering, milieu, gezondheid, sociale zekerheid, buitenlandsbeleid en de rechtstaat. Het platform is beschikbaar tot de lente van 2022.

