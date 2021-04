EU wil invloed in Grote en Indische Oceaan vergroten

maandag 19 april 2021 , 14:19

Bron: © European Union, 20??

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie wil een belangrijker rol spelen in de landen rond de zuidelijke Grote en de Indische Oceaan. De EU wil daar naar eigen zeggen samen optrekken met anderen die de waarden van democratie en mensenrechten delen, in een regio waarin grootmacht China juist vaak de samenwerking zoekt met andere regimes.

De EU moet meer gaan "bijdragen aan de stabiliteit, veiligheid, de welvaart en de duurzame ontwikkeling" van de regio, die zich uitstrekt van Madagaskar tot Taiwan en van het Midden-Oosten tot Tonga, hebben de EU-buitenlandministers afgesproken. Dat willen ze doen door er "democratie, de rechtsstaat, de mensenrechten en het internationaal recht uit te dragen".

Hoe dat precies moet gaan gebeuren laten minister Stef Blok en zijn EU-collega's nog in het midden. De unie zou meer diplomaten naar deze landen kunnen sturen, er meer geld in kunnen steken en er zelfs marineschepen of militairen naar toe kunnen sturen. De ministers willen in ieder geval handelsakkoorden sluiten met Australië, Indonesië en Nieuw-Zeeland en de banden aanhalen met bijvoorbeeld Maleisië, Thailand en de Maldiven.

Het Verenigd Koninkrijk kondigde onlangs ook al aan zich meer met de zogeheten Indo-Pacifische regio te gaan bemoeien. Veel landen daar vrezen vermalen te worden tussen grootmachten China en de VS. Voor de handel belangrijke scheepvaartroutes zouden ook in het gedrang kunnen komen.

De VS dringen er al langer op aan om samen tegenwicht te bieden tegen de opkomst van China.

Terug naar boven