Eurojust: tal van complicaties bij bestrijding drugshandel EU

maandag 19 april 2021 , 11:00

DEN HAAG (ANP) - De sterke stijging in de productie van synthetische drugs stelt justitie in Europa voor een steeds grotere uitdaging. Producenten zijn voortdurend op zoek naar mazen in de wet door telkens andere chemische samenstellingen te gebruiken, om op die manier aan strafvervolging te ontkomen. Door juridische onduidelijkheden is het vaak moeilijk te bewijzen dat handelaren illegale drugs aan de man brengen. Ook het online handelen zorgt voor obstakels in de aanpak van drugscriminelen.

Dat schrijft het Europese justitiële samenwerkingsverband Eurojust in een maandag verschenen rapport. Volgens de organisatie groeit de internationale drugshandel binnen de EU snel en gaat er jaarlijks zo’n 30 miljard euro in om.

Het rapport biedt een overzicht van complexe, grensoverschrijdende drugszaken waar Eurojust zich tussen januari 2017 en december 2020 mee bezighield. In 2020 waren dat er 562. In bijna een derde daarvan ging het om synthetische, of andere, nieuw ontwikkelde drugssoorten.

Verschillen in wetgeving in de diverse EU-landen compliceren de aanpak van internationale zaken waarin nieuwe drugs in het spel zijn. Volgens Eurojust volgen producenten en handelaren de wettelijke ontwikkelingen in eigen land op de voet om met kleine aanpassingen in de samenstelling van de drugs buiten schot te blijven.

Producenten van dergelijke drugs opereren vaak in kleiner verband of individueel, los van de hiërarchisch gestructureerde criminele netwerken, aldus Eurojust. Distributie en verkoop van hun waar geschiedt steeds vaker via online marktplaatsen, vooral op het darknet, waarbij gebruik wordt gemaakt van versleutelde communicatie en cryptogeld. De online handel in drugs is als gevolg van de coronapandemie toegenomen.

Eurojust stelt in het rapport voor dat het Europese justitiële cybercrimenetwerk (European Judicial Cybercrime Network) een belangrijke rol gaat spelen bij de bestrijding van de online drugshandel.

