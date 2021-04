Argos: 'Duizenden asielkinderen vermist in Europa'

zondag 18 april 2021 , 18:57

AMSTERDAM (ANP) - Zeker 18.000 asielkinderen zijn de afgelopen drie jaar vermist geraakt na aankomst in Europa. Dat meldt onderzoeksprogramma Argos die dat baseert op data die Lost in Europe heeft opgevraagd bij alle Europese lidstaten. Argos is initiatiefnemer van Lost in Europe. Om hoeveel kinderen het precies gaat is niet te zeggen, want geen enkel land heeft de administratie op orde, zo stelt Argos. Gemiddeld gaat het om 17 vermiste asielkinderen per dag. In Nederland verdwijnt gemiddeld bijna elke dag een kind uit de asielopvang, aldus Argos.

Officieel zijn de afgelopen drie jaar 18.292 alleen reizende minderjarige vreemdelingen als vermist geregistreerd na aankomst in Europa. Dat houdt in dat deze kinderen eerst om opvang hebben gevraagd maar daarna uit die opvang zijn verdwenen. "In Nederland maakte opvangorganisatie COA 1007 meldingen van vertrek met onbekende bestemming van een alleen reizende minderjarige. Ook tijdens de coronalockdowns bleven kinderen uit de opvang verdwijnen. In 2020 ging het in ons land om 323 vermissingen", schrijft Argos.

Het programma haalde een reactie bij de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen Herman Bolhaar. "Kinderen verdwijnen onder onze neus. We weten wel dat ze ernstig risico lopen om slachtoffer te worden van uitbuiting en seksueel geweld."

