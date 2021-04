VS en EU waarschuwen voor 'consequenties' als Navalny overlijdt

zondag 18 april 2021 , 17:12

Bron: Julmin/Surendil

WASHINGTON (ANP/AFP/RTR) - Als de gevangen Kremlincriticus Aleksej Navalny komt te overlijden, zal dat "consequenties" hebben voor de verhoudingen met Rusland. Daarvoor waarschuwde de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan op nieuwszender CNN.

"Wij hebben aan de Russen overgebracht dat wat er gebeurt met Navalny in hun hechtenis hun verantwoordelijkheid is. De internationale gemeenschap zal hen aansprakelijk houden." Sullivan wilde niet zeggen welke maatregelen de VS nemen als Navalny komt te overlijden.

Navalny (44) is ruim twee weken geleden een hongerstaking begonnen en zijn gezondheid zou hard achteruitgaan. Zijn nieren kunnen uitvallen, hij loopt kans op een hartinfarct en zijn zicht wordt slechter. Met zijn weigering om te eten protesteert Navalny tegen het uitblijven van medische zorg voor zijn rugpijn en gevoelloosheid in zijn benen en handen.

Internationaal baart de behandeling van de kritische oppositieleider in het strafkamp veel zorgen. Maandag spreken de ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie over zijn toestand. Zondag heeft de EU al een verklaring opgesteld. Daarin roepen de lidstaten Moskou op om Navalny direct medische hulp te verschaffen van artsen die hij vertrouwt.

Ook zegt de EU de Russische regering verantwoordelijk te zullen houden als er iets met Navalny gebeurt. De unie vindt dat de oppositieleider direct moet worden vrijgelaten omdat er geen grond is voor zijn detentie, die volgens de verklaring "politiek gemotiveerd" is. "De zaak-Navalny is geen losstaand incident maar bevestigt een negatief patroon van alsmaar minder ruimte voor de oppositie, de burgermaatschappij en onafhankelijke stemmen in de Russische Federatie", aldus de verklaring van de EU.

De Russische ambassadeur in Londen, Andrej Kelin, spreekt tegen dat Rusland bereid Navalny is te laten sterven in de gevangenis. Tegen BBC-interviewer Andrew Marr zei hij: "Nee, natuurlijk laten we hem niet overlijden. Maar hij gedraagt zich wel als een hooligan door alle regels die zijn afgesproken te breken. Hij doet dat om aandacht te trekken. Als hij zich normaal gedraagt, heeft hij de kans om vervroegd te worden vrijgelaten." Kelin wilde niet uitleggen wat hij bedoelde met 'normaal gedrag', dat laat hij naar eigen zeggen over aan het Russische rechtssysteem.

