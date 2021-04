EU-ministersberaad over China maand uitgesteld

vrijdag 16 april 2021 , 17:08

BRUSSEL (ANP) - Een discussie en kritische verklaring over de toenemende grip van China op Hongkong is van de agenda van EU-ministers van Buitenlandse Zaken afgevoerd door de blokkade van één lidstaat. Dat bevestigen ingewijden. Volgens persbureau Reuters gaat het om Hongarije.

De ministers vergaderen maandag online maar dus niet over China. Volgens betrokkenen had de overgrote meerderheid, inclusief Nederland, dat wel graag gedaan. Het onderwerp is vooralsnog een maand doorgeschoven. Eerder hebben Hongarije en ook Griekenland al verklaringen over China tegengehouden. De Chinezen investeren fors in beide lidstaten.

De EU heeft zorgen over steeds meer acties van Peking die de democratie in Hongkong beperken en mensenrechten bedreigen. Vrijdag werden de Hongkongse mediamagnaat Jimmy Lai Chee-ying en negen andere prodemocratische activisten tot gevangenisstraffen veroordeeld voor het organiseren en bijwonen van antiregeringsprotesten in 2019 en 2020. De massale demonstraties in Hongkong vonden aanvankelijk plaats vanwege een wetsvoorstel dat uitlevering aan China mogelijk moest maken, maar werden steeds meer een uiting van bredere onvrede over aantasting van de democratie. Vorig jaar voerde China een strenge veiligheidswet in Hongkong in.

De EU stelde vorige maand al strafmaatregelen in tegen China vanwege het schenden van de mensenrechten van de Oeigoerse minderheid in de provincie Xinjiang. Direct antwoordde Peking hierop met sancties tegen Europa. Ook twee Nederlanders, Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma en EU-ambassadeur in Brussel Delphine Pronk, zijn op de Chinese sanctielijst terechtgekomen. Ze mogen niet naar China reizen en er ook geen zaken mee doen.

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) heeft daarvoor de Chinese ambassadeur ontboden. Nederland zal "met de andere EU-landen optrekken in onze verdere reactie", zei hij toen.

