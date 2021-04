Brussel houdt vast aan aanspraken met VK over Noord-Ierland

vrijdag 16 april 2021 , 10:32

BRUSSEL (ANP) - De EU blijft erbij dat het Verenigd Koninkrijk de afspraken uit de scheidingsovereenkomst met de EU over Noord-Ierland volledig moet nakomen. De Europese Commissie trekt de juridische procedure die ze hierover is begonnen vooralsnog niet in, laat EU-commissaris Maros Sefcovic weten.

Sefcovic, die toeziet op de implementatie van het terugtrekkingsakkoord dat de EU met de Britse regering overeen kwam vanwege het Britse vertrek uit de EU 1 januari, ontving donderdagavond in Brussel zijn Britse tegenhanger David Frost om over Noord-Ierland te praten. "Alleen oplossingen voor handelsthema’s die we samen overeenkomen zijn aanvaardbaar", aldus Sefcovic, inbegrepen de deadlines van de afspraken.

De EU heeft vorige maand een juridisch proces in gang gezet omdat Londen eenzijdig heeft besloten het invoeren van controles op goederen die van Britse bodem naar Noord-Ierland worden verscheept uit te stellen tot 1 oktober. Er was afgesproken dat daarmee op 1 april zou worden begonnen. De controles op binnenkomende goederen in Noord-Ierse havens en het vliegveld van Belfast zijn nodig omdat het Britse Noord-Ierland ook na de brexit tot de Europese interne markt bleef behoren.

De Britse regering zegt in een verklaring vrijdag dat intensieve onderhandelingen de afgelopen weken tussen beide zijden hebben geleid tot meer duidelijkheid en een "positief momentum". Maar meer grondige contacten zijn de komende weken nodig, aldus Frost.

