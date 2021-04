Commissies EU-parlement stemmen in met handelsverdrag met VK

donderdag 15 april 2021 , 17:26

Bron: © European Union, ??

BRUSSEL (ANP) - De commissies voor handel en buitenlandse zaken van het Europees Parlement stemmen met overgrote meerderheid in met het handelsverdrag tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Het in december tussen Brussel en Londen gesloten verdrag is sinds het definitieve vertrek van de Britten uit de EU op 1 januari al voorlopig in werking maar moet nog door het voltallige parlement worden geratificeerd voor het formeel van kracht wordt. Met de goedkeuring van de twee belangrijke commissies kan de laatste stap nu worden gezet.

Maar wanneer daar plenair over wordt gestemd is nog niet besloten. Het parlement eist dat de Britten eerst duidelijk maken dat ze zich aan de eerdere in het terugtrekkingsverdrag vastgelegde afspraken houden over het invoeren van controles op goederen die van Britse bodem naar Noord-Ierland worden verscheept. Dat is nodig omdat het Britse Noord-Ierland ook na de brexit tot de Europese interne markt is blijven behoren. Onlangs deelde de Britse regering mee die beoogde controles met een half jaar uit te stellen tot 1 oktober.

De EU is hierover een juridische procedure begonnen. Donderdagavond spreken EU-commissaris Maros Sefcovic en de Britse brexittopman David Frost elkaar in Brussel om tot een oplossing te komen.

"Als het VK door blijft gaan met eenzijdig het terugtrekkingsakkoord te schenden, dan kan alle voortgang verloren gaan", zei Europarlementariër en brexitwoordvoerder Andreas Schieder nadat het stemresultaat was bekendgeworden . Het voorlopige handelsverdrag verloopt op 30 april. Als het voltallige parlement het verdrag voor die tijd niet heeft goedgekeurd, en de overgangsperiode wordt niet verlengd, dan vervalt het handelsverdrag en dreigt alsnog een no-dealscenario met wederzijdse heffingen en quota.

