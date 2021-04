EU-hof wijst Nederlandse eis voor schrappen pulsverbod af

donderdag 15 april 2021 , 10:21

LUXEMBURG (ANP) - Het Europees Hof van Justitie zet geen streep door het Europese verbod op de pulsvisserij. De hoogste Europese rechter wijst het Nederlandse verzoek af om de verordening nietig te verklaren die per 1 juli het vissen met stroomstootjes op platvissen totaal verbiedt. Vooral Nederlandse vissers worden zwaar door het verbod getroffen.

In oktober 2019 stapte landbouwminister Carola Schouten naar het hof met het verzoek het verbod op visserij met schepen die gebruikmaken van een elektrische pulskor ongedaan te maken. Volgens haar is het verbod niet vastgesteld "op basis van het beste beschikbare wetenschappelijke advies". Maar de rechter verwerpt dat argument en oordeelt dat de Europese wetgever "op dit gebied over een ruime beoordelingsbevoegdheid beschikt en niet verplicht is zijn wetgevende keuze uitsluitend op wetenschappelijke en technische adviezen te baseren".

Nederland slaagde er indertijd niet in voldoende steun van andere Europese landen te krijgen tegen het verbod. Het totaalverbod werd in april 2019 definitief na een mislukte laatste poging van Nederlandse Europarlementariërs om het na maandenlange heisa en emotie rond de pulsvisserij tegen te houden. Het parlement stemde met overgrote meerderheid voor een pakket maatregelen voor ‘de instandhouding van visbestanden en de bescherming van mariene ecosystemen’ waarvan het pulsverbod onderdeel is.

De Nederlandse vissers hadden jarenlang fors in de pulskor-techniek geïnvesteerd. In de zomer van 2019 raakten tientallen vissers hun pulsvergunning al kwijt en moesten ze weer terug naar het vissen met zware kabels die over de zeebodem slepen om de platvis van de bodem te krijgen. Een klein aantal mocht gedurende een overgangsperiode nog doorgaan maar die loopt op 1 juli ook af.

Volgens Nederland is pulsvisserij met een sleepnet en stroomstootjes beter voor de zeebodem en is veel minder brandstof nodig, wat minder CO2-uitstoot betekent.

Terug naar boven