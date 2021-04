Europese Commissie wil harde aanpak georganiseerde misdaad

woensdag 14 april 2021 , 14:43

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie gaat de georganiseerde misdaad de komende vijf jaar harder aanpakken. Dat gebeurt met strengere handhaving van wetten, nauwere justitiële samenwerking tussen lidstaten en het gebruiken van nieuwe technologieën. Het gaat vooral om drugshandel, mensensmokkel en -handel, georganiseerde vermogensdelicten en fraude. In 2019 leverde dat volgens Brussel criminelen in de EU ongeveer 139 miljard euro op.

Volgens het dagelijks EU-bestuur past de georganiseerde misdaad zich snel aan. Zo zijn ze tijdens de coronapandemie online namaakmedicijnen en niet bestaande behandelingen gaan verkopen. Commissaris Ylva Johansson (Binnenlandse Zaken): "Deze groepen vormen een van de grootste bedreigingen voor onze veiligheid. Ze zijn zeer professioneel en 70 procent is actief in drie of meer lidstaten. We hebben al pogingen van zwendelverkoop met meer dan een miljard vaccins ontdekt."

De commissie wil betere afspraken binnen de EU over het uitwisselen van bijvoorbeeld DNA-gegevens, vingerafdrukken en kentekenplaten. Ook scherpt ze wetgeving aan om financiering van georganiseerde misdaad moeilijker te maken, bijvoorbeeld door witwaspraktijken.

