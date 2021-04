Pfizer/BioNTech levert vervroegd 50 miljoen doses in EU

woensdag 14 april 2021 , 15:18

BRUSSEL (ANP) - Het Amerikaans-Duitse farmaceutische bedrijf Pfizer/BioNTech gaat 50 miljoen doses van het Covid-19-vaccin vervroegd leveren. De doses waren bedoeld voor het tweede kwartaal maar door de problemen met vaccins van AstraZeneca en Johnson & Johnson wordt de nood op deze manier enigszins gelenigd, maakt Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen in Brussel bekend.

In totaal zal het bedrijf nu in het tweede kwartaal 250 miljoen doses leveren, tot eind juni. Ook de vervroegde levering van 50 miljoen zal volgens de gebruikelijke verdeelsleutel onder de lidstaten worden verdeeld op basis van het aantal inwoners. Voor Nederland is dat 3,89 procent, ofwel ruim 1,9 miljoen extra doses.

"Dit bewijst weer eens dat Pfizer/BioNTech een betrouwbare leverancier is", aldus Von der Leyen. Ze bevestigde dat het dagelijks EU-bestuur onderhandelt met het bedrijf over de levering van nog eens 1,8 miljard doses.

