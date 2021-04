Brussel over uitstel uitrol Janssen-prik: veiligheid boven alles

dinsdag 13 april 2021 , 19:55

BRUSSEL (ANP) - De veiligheid van de Europese burgers is absolute prioriteit, stelt de Europese Commissie in een officiële reactie op het uitstel van de levering aan de EU van het Janssen-vaccin. "We volgen een wetenschappelijke benadering en daarmee de opinie van het EMA", aldus een woordvoerder. Brussel "neemt kennis" van de aankondiging van farmaceut Johnson & Johnson dat levering van de prikken in Europa wordt opgeschort tot de uitkomst van Amerikaans onderzoek naar mogelijke bloedproppen na inenting met het vaccin.

Volgens de woordvoerder staat het dagelijks EU-bestuur blijvend in contact met het farmaceutische bedrijf om de ontwikkelingen te volgen. Hij wijst erop dat het EMA afhankelijk is van andere autoriteiten omdat het Janssen-vaccin nog niet in de EU is toegediend. "Het is nog niet duidelijk of er een verband is tussen het vaccin en de bloedstollingen."

Johnson & Johnson is de vierde farmaceut waarvan zijn vaccin tegen Covid-19 onlangs door het EMA voor Europa werd goedgekeurd. EMA heeft volgens EU-commissaris Stella Kyriakides (Volksgezondheid) "een open lijn met de Amerikaanse medische instantie FDA en andere internationale toezichthouders", twittert ze. "Vaccinveiligheid is altijd doorslaggevend".

Volgens persbureau Reuters kwam de aankondiging van de leveringspauze bij de commissie als een verrassing omdat Johnson & Johnson vrijdag volgens een bron nog zou hebben gezegd in het tweede kwartaal 55 miljoen doses aan de EU-landen te zullen leveren. Op dat moment werden meldingen van bloedproppen in combinatie met lage bloedplaatjes na inenting met het Janssen-vaccin in de VS al onderzocht.

