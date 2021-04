Overleg Brussel en Londen over problematiek Noord-Ierland

dinsdag 13 april 2021 , 17:01

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zoeken toenadering in hun conflict over handelsafspraken voor Noord-Ierland, waar al meer dan een week rellen zijn uit onder meer onvrede over de gevolgen van de brexit. Eurocommissaris Maros Sefcovic en de Britse brexittopman David Frost spreken elkaar donderdag volgens EU-bronnen. Ingewijden laten weten dat het nog te vroeg is voor een doorbraak.

Volgens een Britse woordvoerder hebben Brussel en Londen de afgelopen dagen op technisch niveau over de kwestie onderhandeld. Volgens betrokkenen zijn er echter "aanzienlijke" meningsverschillen over een mogelijke oplossing.

De EU heeft vorige maand een juridische procedure in gang gezet tegen het VK nadat de Britse regering eenzijdig besloot het invoeren van controles op goederen die van Britse bodem naar Noord-Ierland worden verscheept uit te stellen tot 1 oktober. Er was afgesproken dat daarmee tot 1 april werd gewacht om eerst te wennen aan de gevolgen van de brexit.

Maar de controles op binnenkomende goederen zijn nodig omdat het Britse Noord-Ierland ook na de brexit tot de Europese interne markt bleef behoren. Ze zullen plaatsvinden in een aantal havens en op de luchthaven van hoofdstad Belfast, en niet op de (land-)grens tussen Noord-Ierland en (EU-land) Ierland.

Deze afspraak werd bij het vertrek van het VK uit de EU vastgelegd opdat er geen harde landgrens komt tussen Ierland en Noord-Ierland, een van de belangrijke pijlers onder het vredesakkoord dat 23 jaar geleden werd bereikt na decennia geweld tussen pro-Britse protestanten en Iers-nationalistische katholieken. Maar veel pro-Britse Noord-Ieren vinden dat de regeling een soort grens in zee legt wat voelt alsof ze buiten het VK worden geduwd.

