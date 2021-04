EU-commissaris: vanaf eind juni met 'Covid-pas' op reis

dinsdag 13 april 2021 , 13:11

BRUSSEL (ANP) - Eind juni moet het Europese systeem met een ‘Covid-certificaat’ werken. Een proef met deze coronapas gaat volgens EU-commissaris Didier Reynders (Justitie) begin juni van start, zei hij in de commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE) van het Europees Parlement.

Volgens Reynders moet het certificaat, in digitale of papieren vorm, gratis door de lidstaten beschikbaar worden gesteld en is het een tijdelijk instrument om reizen tussen de EU-lidstaten in coronatijd te vergemakkelijken. Zodra de Wereldgezondheidsorganisatie WHO uitroept dat de pandemie voorbij is, is het document niet meer nodig.

Het dagelijks EU-bestuur stelde de invoering van het Covid-certificaat vorige maand voor. Het dient als bewijs dat de eigenaar tegen Covid-19 is ingeënt, of recent negatief is getest, of antilichamen heeft vanwege een eerdere coronabesmetting.

Het EU-parlement moet het goedkeuren en heeft beloofd spoed achter de behandeling van het voorstel te zetten.

