'Sofagate'-overleg top EU-parlement met Michel en Von der Leyen

maandag 12 april 2021 , 21:16

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De voorzitter van het Europees Parlement David Sassoli en de fractievoorzitters in het parlement hebben EU-president Charles Michel en Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen verzocht om dinsdag 'sofagate' met hen te komen bespreken. Zo is de pijnlijke ontmoeting van het tweetal vorige week in Ankara met president Recep Erdogan, waar Von der Leyen werd afgescheept met een tweederangs zitplaats zonder dat Michel ingreep, gaan heten. Michel zal in het parlement volgens zijn woordvoerder verklaren dat zo'n incident nooit meer mag plaatsvinden en zijn 'diepe spijt betuigen'.

Maandag sprak de vernederde Duitse voor het eerst sinds het voorval persoonlijk met Michel in Brussel maar daarover is na afloop officieel niets naar buiten gebracht. Aan de orde was hoe zo'n diplomatieke uitglijder in het buitenland in de toekomst kan worden voorkomen en de commissievoorzitter bij een bezoek gelijkwaardig wordt behandeld als de voorzitter van de Europese Raad van regeringsleiders. Von der Leyen zou volgens het Duitse persbureau DPA, dat 'kringen van de Europese Commissie' als bron aanhaalt, tijdens het twee uur durende gesprek met Michel hebben duidelijk gemaakt een zelfde soort behandeling nooit meer te zullen accepteren.

Von der Leyen moest tijdens het bezoek in het presidentieel paleis in Ankara plaatsnemen op een sofa terwijl voor Michel en Erdogan twee speciale stoelen naast elkaar klaar stonden. De zichtbaar ontstemde commissievoorzitter vroeg daarvoor aandacht door luid "Ehm' te zeggen, maar haar reisgenoot Michel zweeg. Bij een eerder bezoek van de voorgangers van beide EU-kopstukken aan Erdogan werden toenmalig EU-president Donald Tusk en commissievoorzitter Jean-Claude Juncker wel gelijkwaardig behandeld.

Erdogan is van verschillende kanten seksisme verweten, terwijl zijn niet ingrijpen Michel in en buiten Brussel op zware kritiek is komen te staan. De Belgische oud-premier zei dit weekend in verschillende kranten er dagen niet goed van te hebben geslapen.

