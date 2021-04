EU breidt sancties tegen Iran uit om geweld bij protesten 2019

maandag 12 april 2021 , 16:54

BRUSSEL (ANP) - De EU legt strafmaatregelen op tegen acht Iraanse militieleiders en politiefunctionarissen vanwege hun rol bij het gewelddadig neerslaan van protesten in Iran in november 2019. Ook drie gevangenissen, waar volgens de EU politieke gevangenen onder erbarmelijke omstandigheden worden vastgehouden, staan op de sanctielijst die maandag in het publicatieblad van de Europese Unie is vrijgegeven.

Daarnaast verlengt de EU haar sancties tegen Iran vanwege ernstige mensenrechtenschendingen met een jaar tot 13 april 2022. Die maatregelen zijn sinds 2011 van kracht en tot nu toe elk jaar verlengd.

De strafmaatregelen betekenen dat de tegoeden van de betrokken Iraniërs in de EU bevroren zijn en dat ze de EU niet in mogen. Bedrijven in de EU mogen daarnaast geen goederen naar Iran exporteren die voor het onderdrukken van de bevolking of het afluisteren van telecommunicatie kunnen worden gebruikt. Het is Europese burgers en bedrijven ook verboden om fondsen ter beschikking te stellen aan de mensen of instellingen op de lijst.

Volgens de Europese Commissie staan er nu 89 personen en vier instellingen op de sanctielijst.

