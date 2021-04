Michel en Von der Leyen praten voor eerst sinds 'sofagate'

maandag 12 april 2021 , 14:44

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - EU-kopstukken Charles Michel en Ursula von der Leyen spreken elkaar maandagmiddag om 17.00 uur voor het eerst weer persoonlijk sinds hun pijnlijke ontmoeting met de Turkse president Recep Erdogan een week geleden in Ankara. De voorzitters van respectievelijk de Europese Raad van regeringsleiders en de Europese Commissie overleggen in Brussel over de affaire die sofagate is gaan heten, om te voorkomen dat zo'n diplomatieke uitglijder in het buitenland in de toekomst nog eens voorkomt, bevestigt de commissiewoordvoerder.

Von der Leyen moest tijdens het bezoek in het presidentieel paleis plaatsnemen op een sofa terwijl voor Michel en Erdogan twee speciale stoelen naast elkaar klaar stonden. De zichtbaar ontstemde commissievoorzitter vroeg daarvoor tevergeefs aandacht, maar haar reisgenoot Michel zweeg. Bij een eerder bezoek van de voorgangers van beide EU-kopstukken aan Erdogan werden toenmalig EU-president Donald Tusk en commissievoorzitter Jean-Claude Juncker wel gelijkwaardig behandeld.

Erdogan werd van verschillende kanten seksisme verweten, terwijl zijn niet ingrijpen Michel in en buiten Brussel op zware kritiek kwam te staan. De Belgische oud-premier zei dit weekend in verschillende kranten er dagen niet goed van te hebben geslapen.

Volgens haar woordvoerder kon een gesprek tussen Von der Leyen en Michel over de affaire niet eerder plaatsvinden omdat zij bij haar gezin in Duitsland was. Het overleg gaat onder meer over de organisatie van toekomstige buitenlandse missies, zei hij.

