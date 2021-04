Georganiseerde misdaad nog nooit zo gevaarlijk als nu in Europa

maandag 12 april 2021 , 12:07

LISSABON (ANP) - Nog nooit is de georganiseerde misdaad in Europa zo gevaarlijk geweest. Zo breiden criminele netwerken hun activiteiten steeds vaker en verder uit met behulp van internet. Deze conclusie van Europol staat in een in Lissabon gepresenteerd rapport. Het gaat om een analyse die om de vier jaar wordt gemaakt over "de dreigingsgraad van ernstige en georganiseerde misdaad'. Het rapport van deze jaargang is gepresenteerd in Lissabon door onder anderen de Portugese minister van Justitie Francisca van Dunem. Portugal is nu de roulerende voorzitter van de Europese Unie.

Europol heeft duizenden misdaden geanalyseerd en de georganiseerde misdaad "ontwikkelt en verspreidt zich onrustbarend". Een opvallend onderdeel van de expansie van criminele activiteiten is internet. Bij vrijwel elke misdaad speelt het internet een rol en netwerken of bendes communiceren met versleutelde berichten.

De activiteiten ondermijnen de economie, de instituten en de hele samenleving. Er zijn ook criminele netwerken die al hun activiteiten naar het internet hebben 'verhuisd'. Europol maakt zich ook zorgen over de crisis en de lockdowns door de huidige pandemie en waar bendes graag misbruik van maken. Zoals wel vaker in de misdaad "worden obstakels snel kansen".

De grootste sector in de georganiseerde misdaad is zoals verwacht de drugscriminaliteit gebleven. Bijna 40 procent van de criminele netwerken houden zich daarmee bezig. Ook zijn mensensmokkel en de uitbuiting van gesmokkelde migranten, onlinefraude en misdaad om geld of bezit te stelen belangrijke activiteiten van de georganiseerde misdaad.

Die worden erg vaak afgeschermd met een legale façade. Circa 80 procent van de netwerken gebruikt legale constructies om niet op te vallen en 60 procent maakt zich schuldig aan corruptie. Ook wordt in de EU steeds meer en steeds vaker geweld gebruikt. Bendes gebruiken vaker vuurwapens en explosieven in openbare ruimten.

De opbrengst van de criminele activiteiten moet worden witgewassen. En beroepsmatige witwassers hebben een ondergronds netwerk en een eigen financieel systeem opgebouwd, waarin miljarden omgaan en die de Europese economie ondermijnen.

