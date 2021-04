EVP-leider Weber: 'Turkije kan geen lid worden van de EU'

maandag 12 april 2021 , 11:15

DEN HAAG (PDC) - Manfred Weber, fractievoorzitter van de Europese Volkspartij in het Europees Parlement, ziet geen mogelijkheid voor een Turks lidmaatschap van de Europese Unie. Naar aanleiding van het bezoek van Ursula von der Leyen en Charles Michel aan president Erdogan in Turkije was Weber online te gast bij het tv-programma Buitenhof.

Het bezoek van afgelopen week heeft tot een diplomatie rel geleid, die ook wel 'sofagate' wordt genoemd. Voor de ontmoeting met de Turkse president Erdogan stonden twee stoelen klaar, waarop Erdogan en Michel plaatsnamen; Van der Leyen was veroordeeld tot een plaats op de bank verderop tegenover de Turkse minister van buitenlandse zaken. Dat was volgens de EU ongepast en pijnlijk.

Weber betreurde het voorval en zei dat Charles Michel anders had moeten handelen, Michel en Von der Leyen zijn immers gelijkwaardige vertegenwoordigers van de EU.

Over de inhoud van het gesprek en de gemaakte beloftes door Michel en Von der Leyen was Weber ook niet te spreken, aangezien deze beloftes volgens hem niet waargemaakt kunnen worden. Weber benoemde dat Turkije zich ontwikkelt in de richting van een dictatuur waarbij Erdogan alle macht heeft over de economie, de rechtspraak en de media. Daarbij moet eerlijkheid voorop staan in internationale samenwerking en dus begrijpt Weber niet waarom de EU nog met Turkije onderhandelt over EU-lidmaatschap. Volgens hem is dit dan ook zeker niet aan de orde. Weber benadrukte wel dat Turkije een buurland van de EU is waarmee de EU ook zeker moet samenwerken, alleen niet gericht op toekomstige toetreding tot de EU.

