Parijs: 'Turkije schoffeerde Von der Leyen opzettelijk'

PARIJS (ANP/AFP) - Turkije heeft de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, opzettelijk geschoffeerd door haar te dwingen aan de zijkant te gaan zitten tijdens een bezoek aan president Recep Tayyip Erdogan in Ankara. Dat zegt de Franse minister van Europese zaken, Clement Beaune.

"Dat Turkije Von der Leyen geen stoel gaf naast president Erdogan en EU-Raadsvoorzitter Charles Michel, was een belediging door Turkije", zei Beaune op de Franse televisie. "Turkije heeft zich slecht gedragen. Het is een Turks probleem dat opzettelijk tegen ons is gedaan. We moeten geen schuldgevoelens onder Europeanen aanwakkeren", voegde hij eraan toe.

Het feit dat Von der Leyen aan de kant werd geschoven, leidde tot verwijten vanuit Europese hoofdsteden aan het adres van Turkije, maar ook tot boosheid in Brussel. Turkije verdedigt zich door te wijzen op de verwarring die ontstaat als er twee Europese leiders zijn van wie de verantwoordelijkheden onduidelijk zijn.

Von der Leyen werd tijdens het bezoek afgescheept met een plaats op de bank tegenover Erdogans buitenlandminister, ver van Erdogan en Michel vandaan. De zichtbaar ontstemde commissievoorzitter vroeg daarvoor nog tevergeefs aandacht. Michel, de voorzitter van de raad van EU-regeringsleiders zweeg en dat werd hem door velen aangerekend. De affaire wordt inmiddels sofagate genoemd.

Michel verklaarde zaterdag uit schaamte slecht te slapen. "Ik maak er geen geheim van dat ik niet goed heb kunnen slapen sinds dat moment, omdat de beelden zich blijven afspelen in mijn hoofd", aldus Michel. Hij voegde daaraan toe dat als hij de tijd terug kon draaien en het ongedaan kon maken, hij dat zou doen.

Europese vrouwenorganisaties hebben een brief gestuurd naar de Belg Michel om zijn ontslag te vragen na sofagate. Al meer dan 2500 mensen uit België, Frankrijk en Italië, maar ook uit niet-EU-landen hebben de brief ondertekend.

Volgens de organisatie Fondation Millennia2025 Femmes et Innovation, een in België gevestigde organisatie die zich onder meer inzet voor de gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen, was het optreden van Michel een slag in het gezicht van alle vrouwen. "Dat optreden is in strijd met de diplomatie, de Europese Unie en de mensenrechten, in het bijzonder de rechten van vrouwen", schrijven ze.

"Het is vanzelfsprekend dat uw zwakke excuses de politieke leemte niet oplossen die u voor de EU hebt veroorzaakt tegenover de burgers en de wereld", aldus de organisatie in de open brief aan Michel. Ze vermelden ook dat media wereldwijd over het incident hebben bericht en ermee gelachen hebben. "We vragen dus uw ontslag als voorzitter van de Europese Raad.

