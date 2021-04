EU-leiders veroordelen moord op Griekse misdaadjournalist

zaterdag 10 april 2021 , 13:07

Bron: © Maaike Jongema

ATHENE (ANP/AFP) - De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis heeft geëist dat het onderzoek naar de moord op een prominente Griekse misdaadjournalist spoedig wordt uitgevoerd. Mitsotakis riep zaterdag zijn kabinet bijeen voor een noodvergadering naar aanleiding van de moord.

"Op uitdrukkelijk bevel van de premier zal het onderzoek tot het uiterste worden uitgevoerd", zei de Griekse minister voor Burgerbescherming, Michalis Chrysohoidis, na afloop van het overleg tegen journalisten.

George Karaivaz werd vrijdagochtend gedood toen hij uit een auto stapte in de buurt van zijn woning in het zuiden van Athene. Hij werd meermaals beschoten door twee personen die op een motor langsreden. Er werden zeventien kogelhulzen aangetroffen rondom het lichaam van het slachtoffer. De journalist werkte aan verhalen over misdaad en politiezaken voor de omroep STAR TV. Daarnaast schreef hij voor zijn eigen nieuwsblog bloko.gr.

Prominente vertegenwoordigers van de Europese Unie, de Europese Commissie en de Raad van Europa hebben de moord veroordeeld. "Het vermoorden van een journalist is verachtelijk", schreef Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, op Twitter. "Europa staat voor vrijheid. En persvrijheid is mogelijk nog het heiligst. Journalisten moeten veilig hun werk kunnen doen", zei ze.

Griekse media zijn wel vaker doelwit, bijvoorbeeld in de vorm van vandalisme. Maar het komt in het land niet vaak voor dat journalisten worden vermoord.

