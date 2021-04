Ierse premier waarschuwt voor 'terugval' in Noord-Ierland

zaterdag 10 april 2021 , 12:02

DUBLIN (ANP/AFP) - De Ierse premier Micheal Martin heeft gewaarschuwd dat Noord-Ierland koste wat kost niet mag "terugvallen" naar geweld, verwijzend naar het jarenlange conflict tussen tussen protestantse loyalisten en katholieke nationalisten in de regio. Al ruim een week is het onrustig en zijn er rellen in Noord-Ierland, onder meer uit onvrede over de gevolgen van de brexit.

In een toespraak haalde Martin het Goede Vrijdagakkoord aan, de vredesdeal die in 1998 een einde maakte aan de decennialange vaak bloedige strijd tussen de pro-Britse protestanten en de Iers-nationalistische katholieken in Noord-Ierland. Zaterdag is het 23 jaar geleden dat het akkoord werd ondertekend.

"We zijn het aan de huidige en ook toekomstige generaties verplicht niet terug te glijden naar die duistere plek van sektarische moorden en politieke verdeeldheid", zei Martin. Volgens de premier is het aan de Noord-Ierse leiders om "verantwoordelijkheid te nemen en naar te voren te treden" om de gemoederen tot bedaren te brengen.

Ook vrijdag was het onrustig in Belfast. Relschoppers zochten de confrontatie met de politie en gooiden onder meer met bakstenen en molotovcocktails. Volgens de BBC raakten daarbij opnieuw agenten gewond.

De directe aanleiding voor de rellen is omstreden, maar het Britse deel van Ierland is door de brexit opnieuw diep verdeeld geraakt over de status van de regio. Om te voorkomen dat er een EU-buitengrens met grensposten en controles ontstaat tussen de republiek Ierland en het Britse noorden, heeft het landsdeel voorlopig een speciale status gekregen. Daarvoor zijn wel controles nodig op het handelsverkeer tussen Groot-Brittannië en Noord-Ierland.

In de ogen van de pro-Britse Noord-Ieren is dit een onacceptabele regeling die Noord-Ierland feitelijk uit het Verenigd Koninkrijk haalt. De Noord-Ieren die bij de republiek willen horen, de republikeinen of nationalisten, zien de brexit als een uitgelezen kans eindelijk uit het Verenigd Koninkrijk te stappen en Ierland te herenigen.

