Brussel wil nog eens 1,8 miljard coronavaccins in 2022 en 2023

vrijdag 9 april 2021 , 16:45

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie wil nog eens 1,8 miljard coronavaccins bestellen, hoogstwaarschijnlijk vooral van Pfizer-BioNTech. Die zouden volgend jaar en het jaar erop moeten worden geleverd. De commissie heeft de plannen voorgelegd aan de EU-lidstaten "en de meeste lopen daar wel warm voor", bevestigt een EU-bron na berichtgeving van de Duitse krant Die Welt.

De EU heeft al meer dan genoeg vaccins besteld, 2,6 miljard doses, om iedere inwoner in te enten. Maar mogelijk blijkt het nodig om de prik te herhalen of duiken er virusmutanten die een extra dosis vergen. Daarop wil de commissie voorbereid zijn. En de EU wil in de toekomst ook kinderen en jongeren vaccineren.

De commissie kiest, gezien de voorwaarden die ze stelt, voor de nieuwe bestelling hoogstwaarschijnlijk voor het vaccin van Pfizer/BioNTech. Dat is een van de twee door de EU goedgekeurde mRNA-vaccins, "de technologie die het meest succesvol is gebleken". Bovendien levert Pfizer anders dan sommige concurrenten tot dusver keurig op tijd.

Verder heeft de commissie het liefst een coronavaccin dat in Europa wordt gemaakt, zegt de ingewijde. De fabrikant moet gestage maandelijkse leveringen kunnen toezeggen. En het vaccin moet opgewassen zijn tegen de tot dusver bekende virusvarianten.

Terug naar boven