Topoverleg over repareren atoomakkoord Iran volgende week verder

Bron: European Commission

BRUSSEL/WENEN (ANP) - Het internationale topoverleg over het herstel van het nucleaire akkoord met Iran wordt volgende week "geïntensiveerd". De onderhandelingen verlopen "constructief", meldt de diplomatieke dienst van de Europese Unie, die de besprekingen coördineert.

Iran onderhandelt in Wenen met Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, China en Rusland, die het akkoord proberen te reanimeren na de opzegging door de Verenigde Staten en de schendingen door Iran. Rechtstreeks overleg tussen Iran en de VS is nog niet ophanden. "De coördinator zal zijn afzonderlijke besprekingen met alle deelnemers en de VS voortzetten", laat de EU weten.

De Amerikaanse president Joe Biden wil weer aansluiten bij het atoomakkoord. In de Oostenrijkse hoofdstad wordt nu gezocht naar een uitweg uit een patstelling. De VS willen de sancties tegen Iran pas intrekken als dat land weer stopt met het verder verrijken van uranium, zoals in het akkoord was afgesproken. Maar Teheran eist dat Washington de eerste stap zet.

De besprekingen gaan "in de loop van volgende week" verder, zegt de EU-coördinator. De onderhandelaars hebben volgens hem "een belangrijke week" achter de rug. Ze zijn overeengekomen nu "de gezamenlijke diplomatieke inspanningen te intensiveren".

