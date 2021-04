Turkije en EU kibbelen over 'sofagate' met Von der Leyen

donderdag 8 april 2021 , 22:25

© The Council of the European Union

ANKARA (ANP/AFP) - Turkije en de Europese Unie geven elkaar de schuld van de vernederende ontvangst van voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie in Ankara. Turkije beweert dat er op aanwijzing van de EU geen stoel voor haar was klaargezet. Maar volgens de EU mochten ze de ontvangstruimte vooraf niet zien.

Voor de ontmoeting van Von der Leyen en voorzitter Charles Michel van de raad van EU-regeringsleiders met de Turkse president Erdogan stonden twee stoelen klaar, naast elkaar in het middel van de ruimte. Erdogan en Michel bezetten de stoelen, waarna Van der Leyen was veroordeeld tot een plaats op de bank verderop tegenover de Turkse buitenlandminister Mevlüt Cavusoglu.

Dat was volgens de EU ongepast en pijnlijk. Von der Leyen had als gelijke behandeld moeten worden. Brussel en andere Europese hoofdsteden zijn al dagen in beroering door de "kleinering" van Von der Leyen, zoals Michel het naderhand noemde. Erdogan én Michel, die niet tussenbeide kwam maar ogenschijnlijk onbewogen ging zitten, worden onder meer seksisme verweten.

De Italiaanse premier Draghi ging donderdagavond nog een stapje verder. Hij beschuldigde Erdogan ervan Von der Leyen te hebben vernederd en zei het er absoluut niet mee eens te zijn hoe hij haar behandelde. Draghi noemde hem een van de "dictators" waarbij je geen blad voor de mond moet nemen.

De Turkse bewindsman Cavusoglu reageerde verbolgen op de uitlatingen van Draghi en noemde de vergelijking van Erdogan met een tiran "lelijk en onredelijk". Hij riep de Italiaanse ambassadeur in de Turkse hoofdstad Ankara op het matje.

Cavusoglu had het eerder al "oneerlijk" genoemd dat de Turkse autoriteiten vanwege de diplomatieke affaire worden bekritiseerd. "De opstelling van de stoelen was in overeenstemming met de suggestie van de Europese Unie", aldus de minister. "Aan de eisen en suggesties van de EU-zijde werd voldaan en het juiste protocol werd tijdens de bijeenkomst toegepast."

Maar Michels protocolspecialist zou de Turkse gastheren zeker hebben gevraagd uit beleefdheid de bank te vervangen door stoelen, zegt Michels staf. Ze kregen de ontvangstzaal echter niet vooraf te zien. Die lag te dicht bij de vertrekken van Erdogan.

Aan Michels bedoelingen heeft het hoe dan ook niet gelegen, houdt zijn staf vol. Von der Leyens reisgenoot vroeg de Turken bijvoorbeeld om ook haar op de officiële foto van de ontmoeting te zetten.

Terug naar boven