Advies: geef in Nederland coronavaccin AstraZeneca alleen aan 60-plussers

donderdag 8 april 2021 , 20:12

Bron: European Union, 2021 / Adam Berry

DEN HAAG (ANP) - Nederland zou het coronavaccin van AstraZeneca alleen nog aan mensen van 60 jaar en ouder moeten geven. Mensen die jonger zijn zouden een ander vaccin moeten krijgen, adviseert de Gezondheidsraad.

Het ministerie van Volksgezondheid had de raad om een spoedadvies gevraagd. De Europese toezichthouder voor vaccins, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), concludeerde woensdag dat er waarschijnlijk een verband is tussen het vaccin en een zeldzame en gevaarlijke combinatie van bloedklachten. Enkele tientallen mensen in Europa kregen na toediening van het AstraZeneca-vaccin last van bloedstolsels (trombose) en een laag aantal bloedplaatjes (trombocytopenie).

In Nederland zijn acht meldingen bekend. Bij vier van hen kwamen de bloedpropjes bij de longen terecht. Een vrouw is aan zo'n embolie overleden. Een andere vrouw kreeg ook een hersenbloeding. Het gaat om vrouwen tussen de 23 en 65 jaar.

Het EMA zei ook dat de voordelen van het vaccin groter zijn dan de nadelen, omdat de kans op overlijden aan het coronavirus groter is dan de kans te overlijden aan de bijwerking. Het is aan de landen zelf om hun vaccinatieprogramma in te vullen.

Bart-Jan Kullberg van de Gezondheidsraad lichtte het besluit toe bij de NOS: "Als er een keuze is tussen verschillende vaccins, is het voor de hand liggend om ze zo veilig mogelijk in te zetten. We hebben alternatieven voor die jonge groep die dat kleine risico loopt. Veiligheid moet altijd op nummer 1 staan bij het vaccinatieprogramma. Het is ontzettend naar dat deze bijwerking optreedt maar we moeten zo goed mogelijk de afweging maken en deze vaccins inzetten bij mensen die de minste bijwerkingen krijgen."

