Record van 4 biljoen euro 'over' in eurozone

FRANKFURT (ANP/BLOOMBERG) - De hoeveelheid geld die niet wordt gebruikt in de eurozone is voor het eerst boven de 4 biljoen euro uitgekomen. Dat bedrag dat banken bij de Europese Centrale Bank (ECB) hebben gestald, een 4 met twaalf nullen of 4000 miljard euro, is twee keer hoger dan een jaar geleden. Vanwege de coronacrisis heeft de ECB veel goedkoop geld de economie ingepompt.

Zo kocht de ECB veel bedrijfsobligaties en staatsleningen op. Daarnaast maakte de centrale bank geld beschikbaar zodat banken goedkoop geld konden blijven verstrekken aan bedrijven. Dat deed de ECB uit angst dat stijgende rentetarieven het economisch herstel van de eurozone in de weg zou komen te zitten.

Door de grote hoeveelheid beschikbaar geld is de rente al zeer laag in de eurozone. Experts denken dat de Euribor-rente, het tarief waarvoor banken van elkaar kunnen lenen, kan dalen tot een recordstand van bijna min 0,6 procent.

