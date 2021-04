EU-landen hekelen omgang EMA met AstraZeneca-vaccin

donderdag 8 april 2021 , 12:36

Bron: © European Union, 2020

BRUSSEL (ANP) - Een flink aantal EU-landen is ongelukkig met de omgang van de Europese toezichthouder EMA met een mogelijke gevaarlijke bijwerking van het AstraZeneca-vaccin. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) moet duidelijker maken welke groepen meer risico lopen, om de keuze te vergemakkelijken of de voordelen van het vaccin daartegen opwegen, vinden critici onder meer. "Er is best wel wat ergernis", zegt een bron.

De ministers van Volksgezondheid belegden woensdagavond een onlinevergadering waarbij ook het EMA aanschoof. Ze bogen zich onder andere over het vaccin van AstraZeneca. Het EMA concludeerde eerder op de dag opnieuw dat er kan worden doorgeprikt, ook al is het aannemelijk dat het vaccin heel soms leidt tot problemen met de bloedstolling. De toezichthouder zag nog geen reden om het vaccin voor bijvoorbeeld jonge vrouwen te ontraden, ook al lijkt de combinatie van trombose en een bloedplaatjestekort bij hen vaker voor te komen.

Onder andere Nederland, België, Italië, Letland en Denemarken hadden liever gezien dat het EMA "zich niet zo op de vlakte had gehouden", zegt een ingewijde in een van deze hoofdsteden. "Wij wilden dat het een wat grondiger analyse had gemaakt over het risico op bijwerkingen per leeftijdsgroep", zegt de Belgische minister Frank Vandenbroucke. Hij "was gisteren niet de enige die dat zei".

Ministers klaagden volgens ingewijden niet alleen dat de toezichthouder te weinig inzicht geeft in de cijfers, maar ook over de manier waarop het EMA naar buiten treedt. Beleidsmakers en burgers zouden niet weten waar ze aan toe zijn.

België, Italië en Spanje besloten woensdag het AstraZeneca-vaccin voorlopig alleen aan ouderen te geven. Nederland beslist daar donderdagavond over. Lidstaten willen ondertussen niet morrelen aan de positie van het EMA als wegwijzer voor het Europese inentingsbeleid, zegt de bron. Ze zijn er enkel op uit dat het bureau beter zijn werk doet.

Terug naar boven