Turkije geeft EU schuld van 'sofagate' met Van der Leyen

donderdag 8 april 2021 , 12:17

Bron: European Commission

ANKARA (ANP/AFP) - Turkije wijst de Europese Unie aan als verantwoordelijke voor "sofagate" waarbij de Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen in tegenstelling tot EU-president Charles Michel geen stoel kreeg naast de Turkse president Erdogan tijdens een ontmoeting met hem.

Voor de ontmoeting in Ankara woensdag waren twee stoelen neergezet en even verderop stonden twee banken tegenover elkaar. Van der Leyen nam plaats op een van de banken, nadat de stoelen waren bezet door Michel en Erdogan. Op de andere bank zat de Turkse buitenlandminister Mevlut Cavusoglu.

Volgens Cavusoglu is het "oneerlijk" dat de Turkse autoriteiten vanwege de diplomatieke blunder worden bekritiseerd. "De opstelling van de stoelen was in overeenstemming met de suggestie van de Europese Unie", aldus de minister. "Aan de eisen en suggesties van de EU-zijde werd voldaan en het juiste protocol werd tijdens de bijeenkomst toegepast."

De minister deed zijn uitspraken nadat de Europese Commissie duidelijk had gemaakt teleurgesteld te zijn in het incident, dat op sociale media leidde tot beschuldigingen van onder meer seksisme. Michel zei woensdagavond de situatie te betreuren en dat de EU-leiders hadden besloten om zich te focussen op de inhoud van de ontmoeting in plaats van het "publieke incident".

Terug naar boven