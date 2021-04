Huizenprijzen eurozone kennen sterkste stijging in 14 jaar

donderdag 8 april 2021 , 11:09

LUXEMBURG (ANP) - De coronacrisis lijkt nog altijd geen vat te krijgen op de huizenmarkt. De prijzen van woningen in de eurozone zijn in het laatste kwartaal van 2020 met 5,4 procent gestegen vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Dat is de sterkste toename sinds het najaar van 2006, meldt het Europese statistiekbureau Eurostat.

De aanzienlijke stijging in de laatste drie maanden van vorig jaar is opvallend. Juist in die periode gingen veel Europese landen opnieuw over tot het afkondigen van lockdowns om de snelle verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Huizenprijzen lijken al de hele coronacrisis bestand tegen de economische neergang die de pandemie heeft veroorzaakt. Als reden wordt onder andere gewezen naar lage rentes als gevolg van stimuleringsbeleid van centrale banken, waardoor huizenkopers meer kunnen lenen voor de aanschaf van een huis. Mogelijk speelt ook mee dat een ruimer bemeten woning voor veel werknemers prioriteit heeft gekregen door al het thuiswerken.

In de hele Europese Unie stegen de prijzen voor bestaande en nieuwe woningen met gemiddeld 5,7 procent. Luxemburg was de lidstaat waar de huizenprijzen in het slotkwartaal van 2020 het hardst omhoog gingen. Hier was volgens Eurostat sprake van een toename van bijna 17 procent op jaarbasis.

Terug naar boven