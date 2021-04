EMA: kleine kans bij AstraZeneca-vaccin op trombose, voordelen wegen zwaarder

donderdag 8 april 2021 , 11:00

DEN HAAG (PDC) - Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) stelt dat er mogelijk een verband is tussen het AstraZeneca-vaccin en de zeldzame combinatie van trombose met een verlaagd aantal bloedplaatjes. Volgens het EMA wegen de voordelen van het vaccin op tegen de nadelen van de bijwerkingen.

Het EMA heeft onderzoek gedaan naar deze bijwerkingen nadat enkele tientallen mensen in Europa last kregen van de zeldzame complicatie. De kans op de bijwerking is waarschijnlijk kleiner dan 1 op 100.000. De bijwerkingen moeten opgenomen worden in de bijsluiter.

Nederland en veel andere Europese landen hebben het vaccineren met het AstraZeneca-vaccin in verschillende mate gepauzeerd vanwege mogelijke bijwerkingen. Het EMA is van mening dat de mogelijke bijwerkingen niet opwegen tegen de voordelen van het vaccin in het bestrijden van het coronavirus.

