ECB vertraagde inkoop obligaties in week voor Pasen

FRANKFURT (ANP/BLOOMBERG) - De Europese Centrale Bank (ECB) heeft het tempo waarin het obligaties opkoopt in het kader van zijn steunprogramma tegen de coronacrisis vorige week bijna gehalveerd. Dit omdat het in veel landen paasvakantie was. De centrale bank was in de week tot en met 2 april goed voor 10,6 miljard euro aan aankopen. In de weken ervoor ging het om bedragen van ongeveer 20 miljard euro, zo staat in een verklaring.

Tijdens de vergadering in maart besloten de beleidsmakers van de ECB de aankopen op te voeren toen de enorme budgettaire stimuleringsmaatregelen in de VS de rendementen op het schuldpapier opdreven. Dat vormde een bedreiging voor het economische herstel in de eurozone. Nu het aantal besmettingen met het coronavirus hoog is, de vaccinaties traag vorderen en veel landen de coronabeperkingen verscherpen, vreest de ECB dat beleggers te optimistisch zijn geworden over de vooruitzichten op korte termijn. Veel economen hebben hun ramingen voor de groei al naar beneden bijgesteld.

Volgens de ECB zijn de totale tegoeden in het kader van haar pandemieprogramma vorige week opgelopen tot 943,2 miljard euro. Dat is iets meer dan de helft van de totale cheque van 1,85 biljoen euro die de instelling van plan is te besteden tegen maart volgend jaar.

Volgens Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB), zou de ECB al na de zomer een begin moeten maken met het terugschroeven van de crisisschuldaankopen. In een interview met persbureau Reuters noemde Knot het eerder logisch dat vanaf het derde kwartaal de steun wordt afgebouwd. Knot wees daarbij bijvoorbeeld op de vooruitzichten wat betreft economische groei en inflatie.

