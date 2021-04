CBG: 'Risicofactoren lastig te bepalen door zeldzaamheid bijwerkingen'

woensdag 7 april 2021 , 17:29

Bron: © European Union, 2020

UTRECHT (ANP) - De ernstige bijwerkingen waar mensen heel soms last van krijgen na een prik met het coronavaccin van AstraZeneca zijn zo zeldzaam, dat het erg moeilijk is om te bepalen welke risicofactoren een rol spelen. Voorzitter Ton de Boer van medicijnwaakhond CBG legde dat woensdag uit.

"Het wordt vooral gezien bij vrouwen onder de 60 jaar", zei de voorzitter van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen over de uitzonderlijke combinatie van stolselvorming in het bloed (trombose) en een verlaagd aantal bloedplaatjes. "Maar er zijn ook meer vrouwen dan mannen gevaccineerd tot nu toe. Het bepalen van risicofactoren is moeilijk, omdat de aantallen zo klein zijn", aldus De Boer.

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft producent AstraZeneca opgedragen om meer informatie te verzamelen over het zeer zeldzame ziektebeeld. Na onderzoek gaat EMA er wel van uit dat de problemen met bloedstolling inderdaad een zeer zeldzame bijwerking zijn van het vaccin. Omdat de deskundigen het waarschijnlijk achten wordt het officieel als bijwerking geregistreerd. De voordelen blijven zwaarder wegen dan de risico's, concluderen de toezichthouders.

Nederland besloot voor het weekend het bewuste coronavaccin tot nader order niet meer aan mensen onder de 60 jaar te geven. Een van de vragen die het kabinet moet beantwoorden, is of dat zo blijft of dat het vaccin ook weer aan jongere mensen zal worden toegediend. Donderdag neemt het kabinet daarover een besluit.

Uit cijfers die EMA en het CBG vrijgaven, blijkt nog eens hoe uitzonderlijk de bijwerkingen zijn. Op 4 april waren 169 meldingen van hersentrombose en 53 meldingen van buikadertrombose binnengekomen in de EU en het Verenigd Koninkrijk, op een totaal van 34 miljoen toegediende vaccinaties. Dat betekent dat het gesignaleerde ziektebeeld zich voordoet na 0,00065 procent van de prikken. Wie het coronavirus oploopt, heeft veel meer te vrezen. Het RIVM schat dat tussen de 1 procent en 1,3 procent van de mensen die het krijgen in Nederland overlijdt.

