Overleg EU-ministers Volksgezondheid na EMA-oordeel AstraZeneca

BRUSSEL (ANP/RTR) - De Europese ministers van Volksgezondheid vergaderen woensdagmiddag vanaf 18.00 uur online over de veiligheid van het AstraZeneca-vaccin. De Portugese minister Marta Temido, de huidige EU-voorzitter, heeft hen daarvoor uitgenodigd omdat het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) dan naar verwachting zijn oordeel over het coronavaccin naar buiten heeft gebracht, tweet een Portugese woordvoerster.

Het EMA, de toezichthouder voor vaccins en geneesmiddelen, houdt woensdagmiddag een virtuele persbriefing, die gepland staat voor 16.00 uur. Een commissie van deskundigen van het EU-agentschap heeft in de afgelopen dagen gekeken of er een verband is tussen het Covid-19-vaccin van het Brits-Zweedse farmaceutische bedrijf en een zeldzame combinatie van bloedstolsels (trombose) en een laag aantal bloedplaatjes (trombocytopenie).

Enkele tientallen mensen in Europa hebben die klachten na een prik met het AstraZeneca-vaccin gemeld. In Nederland zijn vijf meldingen bekend. Bij drie van hen kwamen de bloedpropjes bij de longen terecht. Een vrouw is aan zo'n embolie overleden. Een andere vrouw kreeg ook een hersenbloeding.

