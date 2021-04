Brussel: Erdogan behandelde EU-kopstuk Von der Leyen ongepast

woensdag 7 april 2021 , 13:48

gewijzigd

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De Turkse president Erdogan heeft de voorzitter van de Europese Commissie niet ontvangen zoals het hoort, zegt de commissie. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen was ook zichtbaar ontstemd toen ze dinsdag in Ankara werd afgescheept met een plaats terzijde op de zitbank. Erdogan en Von der Leyens reisgenoot Charles Michel kregen stoelen naast elkaar.

Erdogan had Von der Leyen een "exact even" prominente zitplaats moeten geven, zegt een woordvoerder van de commissie. De commissievoorzitter was volgens de woordvoerder "duidelijk verrast", maar besloot door te gaan met het gesprek dat ze met de Turkse president wilde voeren. Ze sneed onder meer vrouwenrechten aan.

Op beelden van de ontvangst is te zien dat Von der Leyen aanvankelijk moet blijven staan terwijl Erdogan en voorzitter van de raad van EU-regeringsleiders Charles Michel plaatsnemen in het middelpunt van de ruimte. Ze vraagt daarvoor aandacht met een nadrukkelijk "ehm". Even later zit ze tegenover Erdogans buitenlandminister op de bank.

De commissie zelf zal de kwestie niet opspelen, zegt de woordvoerder. "Dit moet de inhoud van de reis niet overschaduwen." Maar dat betekent volgens hem niet dat het onbelangrijk is. De commissie gaat na hoe een situatie als deze in de toekomst kan worden voorkomen. Von der Leyen had geen protocolspecialist mee naar Ankara vanwege de coronabeperkingen.

Von der Leyen en Michel spraken Erdogan onder andere aan op het onlangs opzeggen van een vrouwenrechtenverdrag. De omgang van de gastheer met Von der Leyen heeft "haar focus op deze kwestie natuurlijk nog verscherpt", zegt haar woordvoerder.

Ook Michel kreeg kritiek na de ongemakkelijke beelden. "Waarom hield hij zich stil?", twitterde D66-Europarlementariër Sophie in 't Veld. Michel en zijn staf willen niet reageren.

Op foto's van eerdere ontmoetingen hadden de voorgangers van Michel en Von der Leyen plaatsen aan weerszijden van Erdogan, op gelijke voet. Bij het bezoek dat Von der Leyen en Michel vorig jaar aan Erdogan brachten, zitten ze naast elkaar aan tafel. Het is wel Michel die tegenover de Turkse president zit.

Terug naar boven