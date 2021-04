Australië dringt bij EU aan op vrijgeven 3 miljoen coronavaccins

woensdag 7 april 2021 , 7:04

Bron: European Union, 2021 / Adam Berry

CANBERRA (ANP/RTR) - Australië gaat de Europese Unie vragen meer dan 3 miljoen doses coronavaccin van farmaceut AstraZeneca vrij te geven voor de export. Brussel ontkende dinsdag dat het de export van de door Australië bestelde vaccins actief tegenhoudt.

De EU zegt er niet verantwoordelijk voor te zijn dat AstraZeneca in gebreke blijft tegenover andere landen die coronavaccins hebben besteld. De Brits-Zweedse farmaceut reageerde woensdag niet direct op een verzoek om commentaar.

Volgens de Australische premier Scott Morrison is zijn land door de EU gevraagd om een exportverzoek voor vaccins in te trekken. Brieven waarin Australië zou hebben verzocht om vaccinleveranties, zouden onbeantwoord zijn gebleven.

Morrison heeft woensdag aangekondigd dat hij opnieuw om de 3,1 miljoen doses vaccin gaat vragen, nu Brussel kenbaar heeft gemaakt dat het de leverantie niet probeert tegen te houden. De partij met coronavaccins had eind maart geleverd moeten zijn.

"We willen natuurlijk die miljoenen doses", zei Morrison tegen verslaggevers in de Australische hoofdstad Canberra. "Er zijn kennelijk geen belemmeringen voor de leveranties", zei de premier verwijzend naar de verklaring van de Europese Unie.

Hoewel Morrison woensdag volhield dat hij de EU niets verwijt, bleven enkele van zijn ministers dat wel doen. "Het uitblijven van goedkeuring is effectief hetzelfde als een blokkade", zei minister van Financiën Josh Frydenberg in een radio-interview.

Volgens de Australische overheid is de vertraging in de levering van de 3,1 miljoen doses coronavaccin de reden achter de trage vaccinatiecampagne. Tot dusver zijn slechts 670.000 personen in Australië ingeënt tegen het coronavirus. De regering had gepland om eind maart 4 miljoen mensen te hebben gevaccineerd.

Terug naar boven