EU-kopstukken spreken Turkse president aan op mensenrechten

dinsdag 6 april 2021 , 18:44

Bron: European Commission

BRUSSEL/ANKARA (ANP) - De voorzitters van de Europese Commissie en de raad van EU-regeringsleiders hebben een "vrijmoedig" gesprek gehad met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en haar collega Charles Michel spraken hem aan op de omgang van zijn regering met de mensenrechten, verklaarden ze na afloop. Als die niet verbetert, kan Turkije zijn wensen aan de EU vergeten, hebben ze Erdogan volgens een Brusselse bron verteld.

De verstandhouding tussen Brussel en Ankara bereikte eind vorig jaar nog een dieptepunt. Maar sindsdien sloeg Turkije een andere toon aan en verminderde bijvoorbeeld de hoogopgelopen spanning met de EU-lidstaten Griekenland en Cyprus. De EU dreigde Turkije daarop niet langer alleen met sancties, maar spiegelt het land ook beloning voor bij goed gedrag.

Maar Turkije moet wel beseffen dat de rechtsstaat en de mensenrechten voor de EU "kernwaarden" zijn, zei Michel na afloop van het bezoek van de twee EU-kopstukken aan Erdogan. Hij sprak zijn zorgen uit over journalisten en oppositiepartijen die het zwijgen worden opgelegd. Zonder verbetering zal er geen draagvlak zijn in de EU om bijvoorbeeld handel en verkeer met Turkije gemakkelijker te maken, hebben ze Erdogan volgens ingewijden te verstaan gegeven.

Michel en Von der Leyen bezochten de Turkse president om duidelijk te maken wat Turkije moet doen zodat Turken zonder visum naar de EU kunnen reizen, voor uitbreiding van de douane-unie en voor extra geld voor de opvang van Syrische vluchtelingen, zeggen EU-bronnen. Ze spraken Erdogan meer dan tweeënhalf uur.

De Europese Commissie maakt zich op om meer geld te steken in de opvang van Syriërs in Turkije en andere buurlanden, kondigde Von der Leyen aan. Ook denkt Brussel over het bevorderen van contacten tussen onderzoekers en studenten in Turkije en de EU.

"Turkije toont belangstelling voor een hernieuwde constructieve omgang met de EU", constateerde Von der Leyen.

Terug naar boven