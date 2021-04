EU onderzoekt cyberaanval op aantal van haar instellingen

dinsdag 6 april 2021 , 16:56

BRUSSEL (ANP/BLOOMBERG) - Verschillende Europese instellingen waaronder de Europese Commissie hebben vorige week te maken gehad met een aanzienlijke cyberaanval. Volgens een woordvoerder van het dagelijks EU-bestuur wordt de zaak onderzocht, maar is vooralsnog geen groot datalek ontdekt.

Volgens de woordvoerder was er sprake van een "beveiligingsincident in de IT-infrastructuur" van een aantal EU-organen. Een betrokkene zegt tegen persbureau Bloomberg dat het incident serieus genoeg was om hoge functionarissen van de commissie te waarschuwen. Het gebeurt vaker dat hackers hun pijlen richten op EU-instellingen, maar volgens die bron was de aanval omvangrijker dan anders. Volgens een andere bron zou het personeel onlangs ook zijn gewaarschuwd voor phishingpogingen.

Vorige maand maakte de Europese Bankautoriteit (EBA) in Parijs nog een cyberaanval op haar systeem bekend waar China mogelijk bij zou zijn betrokken.

