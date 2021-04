Eurocommissaris: EMA komt woensdag of donderdag met oordeel over AstraZeneca

woensdag 7 april 2021 , 7:59

gewijzigd

BRUSSEL (ANP) - Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) komt woensdag of donderdag met zijn oordeel over het coronavaccin van AstraZeneca. Dat oordeel is er nu nog niet, laat de toezichthouder voor vaccins en geneesmiddelen weten.

Enkele tientallen mensen in Europa hebben last gekregen van een zeldzame combinatie van bloedstolsels (trombose) en een laag aantal bloedplaatjes (trombocytopenie). Dat gebeurde kort nadat ze het AstraZeneca-vaccin hadden gekregen. In Nederland zijn vijf meldingen bekend. Bij drie van hen kwamen de bloedpropjes bij de longen terecht. Een vrouw is aan zo'n embolie overleden. Een andere vrouw kreeg ook een hersenbloeding. Een veiligheidscommissie van het EMA, dat in Amsterdam is gevestigd, bekijkt of er een verband is tussen het vaccin en de klachten.

Nederland volgt het oordeel van het EMA. Het ministerie van Volksgezondheid besloot vrijdag het vaccineren met AstraZeneca gedeeltelijk te pauzeren. Dat geldt in elk geval tot en met woensdag. "Ik heb uit voorzorg op de pauzeknop gedrukt. Ik wil graag weten of de complicaties door de vaccinatie komen en hoe vaak ze voorkomen", zegt verantwoordelijk (demissionair) minister Hugo de Jonge. De Gezondheidsraad komt op basis van de resultaten van het EMA met een nieuw advies.

Volgens De Jonge gaat het om een kleine groep zorgprofessionals (10.000 mensen) die nu niet gevaccineerd kan worden. "Boven de 60 zijn de huisartsen doorgegaan met vaccineren." Hij verwacht ook niet dat hierdoor het vaccinatieprogramma vertraging oploopt, omdat "alles afhangt van de hoeveelheden vaccins die er zijn". Volgens hem kunnen alleen de leveringen zorgen voor vertraging in het priktempo. Hij geeft aan dat de GGD 1,5 miljoen vaccinaties per week, met een piekcapaciteit van 2,5 miljoen doses per week, kan zetten. De Jonge: "Nu al zijn ongeveer 3 miljoen mensen gevaccineerd."

Het hoofd vaccinatiestrategie van het EMA, Marco Cavaleri, zei dinsdag in Italiaanse media dat er inderdaad een verband is, maar dat het nog niet duidelijk hoe het vaccin die klachten precies kan veroorzaken. Bovendien zijn de voordelen van het vaccin in de strijd tegen de corona-uitbraak groter dan de mogelijke nadelen, benadrukte Cavaleri. Het EMA zou volgens hem op korte termijn met een mededeling komen. Eurocommissaris Stella Kyriakides (Volksgezondheid) verwacht dat het oordeel "laat op woensdag" komt. De Cypriotische zegt dat ze nauw contact heeft met de in Amsterdam gevestigde vaccinwaakhond

Terug naar boven