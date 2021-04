Vjosa Osmani, voorstander van verzoening met Servië, nieuwe president van Kosovo

zondag 4 april 2021 , 21:28

PRISTINA (ANP/DPA) - Vjosa Osmani is de nieuwe president van Kosovo. Ze werd zondag in Pristina door het parlement gekozen als staatshoofd op voorstel van regeringspartij Vetevendosje van premier Albin Kurti. De 38-jarige Osmani kreeg 71 stemmen, een ruime meerderheid in de volksvertegenwoordiging die 120 leden telt. 82 afgevaardigden waren aanwezig, elf van hen gaven een ongeldige stem af.

Het ambt van president werd vorig jaar november vacant door het aftreden van Hashim Thaci. Hij stapte op na een aanklacht van het Kosovo Tribunaal. Thaci moet zich voor het gerechtshof in Den Haag verantwoorden wegens mogelijke oorlogsmisdaden, gepleegd tijdens de onafhankelijkheidsstrijd van de Kosovaarse Albanezen tegen Servië in 1998 en 1999.

Na het vertrek van Thaci nam Osmani als voorzitter van het parlement de honneurs al tijdelijk waar. De nieuwe president was tot juni 2020 vicevoorzitter van de liberaal-conservatieve LDK, toen regeringspartij, nu in de oppositie. Na een ruzie binnen de LDK werd ze op een zijspoor gezet. Voor de parlementsverkiezingen van februari stapte Osmani over naar de linkse hervormingspartij van Kurti en kwam hoog op de kandidatenlijst.

Terug naar boven