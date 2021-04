Verenigde Staten gaan weer praten over nucleair akkoord met Iran, onder voorzitterschap EU

vrijdag 2 april 2021 , 16:13

WENEN/WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten doen volgende week mee aan internationaal overleg over een internationale nucleaire overeenkomst met Iran. Die deal zit in het slop en Washington benadrukt open te staan voor gesprekken met het regime in Teheran, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Rechtstreekse gesprekken tussen de twee landen worden nog niet verwacht.

"Het is nog vroeg dag, en we verwachten geen onmiddellijke doorbraak, aangezien er moeilijke discussies zullen komen. Maar we denken dat dit een gezonde stap voorwaarts is", aldus een woordvoerder van het departement.

Eerder vrijdag was al bekend geworden dat de belangrijke landen China, Rusland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk dinsdag in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen bijeen komen daar met Iran te praten over het nucleaire akkoord. De landen willen de overeenkomst nieuw leven inblazen.

Iran houdt zich niet meer aan de afspraken sinds de Verenigde Staten in 2018 onder leiding van toenmalig president Donald Trump eenzijdig uit het akkoord stapten. In het akkoord uit 2015 stemde Iran in met beperkingen van zijn nucleaire activiteiten en toezicht daarop in ruil voor de opheffing van economische sancties.

Hoewel Trumps opvolger Joe Biden openstaat voor terugkeer naar het akkoord, is dat tot op heden niet gebeurd. De president wil eerst dat Iran zich weer aan de afspraken gaat houden, terwijl Iran eist dat de VS eerst de sancties opheffen.

Het overleg in Wenen is onder voorzitterschap van de Europese Unie. De EU zegt dat de gesprekspartners elkaar treffen om vast te stellen welke sancties opgeheven moeten worden en welke maatregelen nodig zijn vanwege de nucleaire activiteiten.

