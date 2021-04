Landen overleggen over terugkeer VS naar atoomdeal met Iran

donderdag 1 april 2021 , 20:11

BRUSSEL (ANP/RTR) - Vertegenwoordigers van Iran, China, Rusland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk overleggen vrijdag over de mogelijke terugkeer van de Verenigde Staten naar het internationale nucleaire akkoord met Iran. De Amerikanen stapten in 2018 onder president Donald Trump uit het verdrag.

De Europese Unie meldt dat bij het digitale overleg wordt besproken hoe de "volledige en effectieve uitvoering van de overeenkomst door alle partijen kan worden verzekerd". Nadat de VS zich hadden teruggetrokken, hield Iran zich niet meer aan de afspraken uit de deal.

Iran stemde in 2015 in met beperkingen van zijn nucleaire activiteiten en toezicht daarop in ruil voor de opheffing van internationale sancties. Het land heeft sinds het vertrek van de VS meer uranium verrijkt dan was afgesproken.

Het Internationale Atoomenergie Agentschap (IAEA) meldde in februari dat Iran een voorraad van 2967 kilogram verrijkt uranium had, terwijl het eigenlijk maar 300 kilo mag hebben. Iran zei toen dat het land zich steeds minder aan de afspraken zou gaan houden als de VS hun sancties niet zouden opheffen.

Van de VS is bekend dat het land onder leiding van de nieuwe president Joe Biden het akkoord weer wil steunen. Bidens voorganger Trump was een felle tegenstander van de deal die hij "de slechtste ooit" noemde.

