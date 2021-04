EU vraagt in India om AstraZeneca-vaccins

donderdag 1 april 2021 , 16:11

NEW DELHI/PARIJS (ANP/AFP/RTR) - De Europese Unie heeft in India gevraagd om 10 miljoen doses van het vaccin van AstraZeneca om tekorten in Europa weg te werken. Een anonieme Indiase regeringsfunctionaris zei dat daar bij het Serum Institute of India recent om is gevraagd. Serum staat voor de grootste vaccinfabriek ter wereld, waar onder meer AstraZeneca-vaccins gemaakt worden. Het instituut is onderdeel van de 'holding' Poonawalla Investment and Industries en produceert jaarlijks circa anderhalf miljard doses van allerlei medicijnen.

De zegsman in New Delhi vermoedt dat Serum niet snel aan het verzoek voldoet. India zelf is bezig met een moeizame vaccinatiecampagne terwijl in maart de besmettingen toenamen. De Britse regering heeft recent ook al vergeefs aangeklopt bij Serum, met het verzoek de tweede helft van een eerder geplaatste order van 10 miljoen doses AstraZeneca eindelijk te leveren. Er is groeiende kritiek in India op de export van vaccins, terwijl er in het land zelf gebrek aan is.

Er was ook kritiek op Serum omdat het een heleboel doses ging maken voor armere landen uit het VN-programma COVAX. Serum is al circa tien jaar internationaal actief. De eerste overname van een buitenlandse farmaceutische onderneming door Poonawalla was in ons land, Bilthoven Biologicals.

Productieproblemen in de 450 miljoen inwoners tellende Europese Unie hebben ondertussen geleid tot vertragingen in de vaccinatiecampagnes. Een aantal landen heeft nu de hoop gevestigd op het Russische vaccin Spoetnik-V. Oostenrijk beoogt binnenkort al 300.000 Russische doses te kunnen binnenhalen. Het Europees Geneesmiddelenbureau EMA heeft het Russische vaccin echter nog niet goedgekeurd. Maar zowel in Oostenrijk als in Duitsland hebben bewindslieden gezegd dat ze daar niet te lang op gaan wachten. Hongarije, Slowakije en Tsjechië hebben al besloten met Spoetnik-V te gaan inenten, ongeacht de goedkeuring van de EMA.

De Franse staatssecretaris voor Europese Zaken, Clément Beaune, zei dat de EMA het Russische vaccin niet voor eind juni kan goedkeuren. De westerse scepsis over het middel is weggeëbd en in zeker vier West-Europese landen staan ondernemers te trappelen om het vaccin ook daar te gaan produceren.

